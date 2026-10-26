Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Erdoğan, emeklilerin mali durumuna ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.
“İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle, sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.”
EMEKLİ MAAŞLARINA İŞİLEŞTİRME YAPILACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik şartlarını iyileştirmek adına yeni imkanların oluşturulduğunu vurguladı. Çalışmaların adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Erdoğan, bütçe sınırlarının zorlanarak emeklilere nefes aldıracak adımların atılacağını ifade etti.
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