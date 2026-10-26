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Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı TOKİ kiralık konut kurası çekiliş tarihi açıklandı mı? İstanbul başvurularında sonuçlar ne zaman duyurulacak? Suudi Arabistan'ı vurmak için havalanmıştı! İmha edilen İHA'ların sahibi belli oldu ‘Öldü, ağır hasta’ deniliyordu! Kim Jong-un Çin’de ortaya çıktı: 12 yıldır bekleyen dev köprüden geçti iPad mini 8 resmen tanıtıldı: Türkiye fiyatı belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığından Merrill Lynch Bankası açıklaması: Kabul edilemez Güneş enerjisiyle tarlasına bereket taşıdı: Devlet desteğiyle hem sudan hem yakıttan tasarruf Borsa İstanbul kazandırdı 3 bin 180 metre rakımda bulunuyor! Yanan Kırklar Mescidi yeniden inşa ediliyor Osmanlı torunları Vucic'in sonunu getirdi: Yeni yönetimden ne bekliyorlar?
Ekonomi
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Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

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Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

#1
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

#2
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

#3
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Erdoğan, emeklilerin mali durumuna ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.

#4
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

#5
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

#6
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

#7
Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

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Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

“İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle, sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.”

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Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

EMEKLİ MAAŞLARINA İŞİLEŞTİRME YAPILACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik şartlarını iyileştirmek adına yeni imkanların oluşturulduğunu vurguladı. Çalışmaların adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Erdoğan, bütçe sınırlarının zorlanarak emeklilere nefes aldıracak adımların atılacağını ifade etti.

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Foto - Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı, düzenleme ne zaman hayata geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı

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