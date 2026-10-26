Vesayetçi zihniyetin adliyesinde hesap vakti! 367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğluna skandal konuşması nedeniyle soruşturma!

Milli iradeyi engellemeye çalışan darbeci vesayet vesikası 367 krizinin başaktörü Sabih Kanadoğlu’nun oğlu Korkut Kanadoğlu hakkında adli mekanizma devreye girdi. İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp provokatif ifadeler kullanan Avukat Hakları Grubu başkan adayı Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

Vesayetçi miras sandığa gömüldü, şimdi de yargıda hesap verecek!

Milletin anayasal tercihlerini ve 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kilitçilik oyunuyla engellemeye kalkan merhum Sabih Kanadoğlu'nun izinden giderek baronun genel kurulunda haddini aşan söylemlere imza atan oğul Kanadoğlu, yargının radarına takıldı.

9 adayın yarıştığı seçimi Ümit Kocasakal 9 bin 548 oyla kazanırken, Korkut Kanadoğlu sadece 2 bin 424 oyda kalarak sandıkta ağır bir şamar yedi. Genel kurulda savurduğu tehditvari ve küstah ifadeleri incelemeye alan başsavcılık, adli süreci resmen başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda, Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Kanadoğlu'nun sarf ettiği sözlerin incelemeye alındığı belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, soruşturmanın hangi suç kapsamında yürütüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu!

Korkut Kanadoğlu’nun babası Sabih Kanadoğlu da Türkiye siyasi tarihinin en tartışmalı yargı müdahalelerinden biri olarak gösterilen 367 krizindeki rolüyle biliniyor.

Sabih Kanadoğlu, 26 Aralık 2006’da Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısında, TBMM’de cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 367 milletvekilinin yalnızca karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olması gerektiği görüşünü ortaya atmıştı.

Bu görüş, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde başlayan krizin hukuki zeminini oluşturmuş, konu Anayasa Mahkemesine taşınmış ve Türkiye erken seçime kadar uzanan ciddi bir siyasi kriz yaşamıştı.

Sabih Kanadoğlu ayrıca 28 Şubat döneminde yargının önemli isimlerinden biri olarak görev yapmıştı.