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Gündem ‘Elimde değil’ dedi, caddede havlayarak yürüdü! Sosyal medyada ‘etkileşim’ uğruna gelinen nokta
Gündem

‘Elimde değil’ dedi, caddede havlayarak yürüdü! Sosyal medyada ‘etkileşim’ uğruna gelinen nokta

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Sosyal medyada dikkat çekmek için yapılan sıra dışı paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kalabalık caddede yürürken havlayan ve o anları bizzat cep telefonuyla kaydeden kadın, “Elimde değil, engel olamıyorum” dedi. Davranışının nedenini açıklamayan kadının görüntüleri, sosyal medyada dikkat çekme ve etkileşim kültürünü bir kez daha tartışmaya açtı.

Sosyal medya platformlarında daha fazla izlenme, beğeni ve takipçiye ulaşmak için üretilen sıra dışı içerikler zaman zaman “Bu kadarı da olur mu?” dedirtiyor.

Son olarak bir kadının kalabalık bir caddede yürürken sergilediği davranış sosyal medyada gündem oldu.

Kadın, insanların arasında yürüdüğü sırada aralıklarla yüksek sesle havlamaya başladı. Üstelik o anları başka biri değil, kendisi cep telefonuyla kaydetti.

“ELİMDE DEĞİL, ENGEL OLAMIYORUM”

Çevresindeki vatandaşların bakışları arasında yürümeye devam eden kadın, kameraya dönerek davranışını kontrol edemediğini söyledi.

“Elimde değil, engel olamıyorum” ifadelerini kullanan kadın, daha sonra havlamaya devam etti.

Görüntülerin kadın tarafından sosyal medya hesabında paylaşılması ise kısa sürede dikkat çekti.

GERÇEKTEN KONTROL EDEMEDİĞİ BİR DAVRANIŞ MI, SOSYAL MEDYA İÇERİĞİ Mİ?

Görüntülerde dikkat çeken en önemli ayrıntı, kadının davranışının nedenine ilişkin herhangi bir bilgi vermemesi.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunduğunu açıklamayan kadın, neden havladığına veya “engel olamıyorum” sözüyle neyi kastettiğine ilişkin de ayrıntı paylaşmadı.

Bu nedenle görüntüler üzerinden kadına herhangi bir psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık atfetmek mümkün değil.

Ancak videonun bizzat kadın tarafından kaydedilip sosyal medyada yayımlanması, bunun dikkat çekmek ve etkileşim elde etmek amacıyla hazırlanmış bir içerik olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKME YARIŞI

Asıl tartışılması gereken nokta ise tek başına bu görüntü olmayabilir.

Sosyal medya algoritmalarında dikkat çeken, şaşırtan veya tepki uyandıran içeriklerin daha fazla izlenebilmesi, kullanıcıları giderek daha sıra dışı davranışları kayıt altına almaya yöneltebiliyor.

Bir dönem günlük hayatın olağan anlarının paylaşıldığı sosyal medya, bugün kimi kullanıcılar açısından “Ne yaparsam daha fazla izlenirim?” yarışına dönüşmüş durumda.

Sokakta bağırmak, insanları şaşırtacak hareketler yapmak, kurgu ile gerçeğin sınırlarını belirsizleştirmek ve tepki toplayacağını bile bile sıra dışı davranışları kameraya almak da bu içerik ekonomisinin araçlarından biri haline gelebiliyor.

HER GÖRDÜĞÜMÜZE İNANMAMAK GEREKİYOR

Dolayısıyla sosyal medyada karşımıza çıkan bu tür görüntülerde iki ihtimali birbirinden ayırmak gerekiyor.

Gerçekten kişinin kontrolü dışında gelişen bir durum söz konusuysa bunun alay konusu yapılması doğru değil. Ancak davranış bilinçli biçimde kurgulanıp izlenme ve etkileşim amacıyla yayımlanıyorsa ortaya sosyal medya kültürünün geldiği noktaya ilişkin bambaşka bir tablo çıkıyor.

Caddede havlayarak yürüyen kadının görüntülerinin arkasında hangi nedenin bulunduğu ise kendisi açıklamadığı sürece bilinmiyor.

Şimdilik kesin olarak bilinen tek şey şu: Kadın kamerasını açtı, kalabalık caddede havlayarak yürüdü, “Elimde değil, engel olamıyorum” dedi ve görüntüleri sosyal medyada yayımladı.

Gerisi sosyal medyanın bitmek bilmeyen “dikkat çekme” yarışının yeni bir örneği mi, yoksa gerçekten istemsiz bir davranış mı? Bunun cevabını ancak görüntüleri paylaşan kadın verebilir.

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