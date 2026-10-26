AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş’ten fon krizi mesajı… “Süreci hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz”

Katıldığı canlı yayında fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “Bunun içerisine kim düşmüşse; bürokrasiden, siyasetten, rütbesi, konumu, mevkii ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Böyle açık bir iradeyle süreci hem idari boyutuyla hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz” dedi.

Büyükgümüş, fon meselesinde ihmali veya kastı bulunanların konumuna bakılmaksızın üzerine gidildiğini belirterek, bir genel başkan yardımcısının görevinden alınarak partiyle bağının tamamen koparıldığını ve eski bir milletvekili hakkında da yargısal sürecin işletildiğini duyurdu.

“TESPİT ETTİĞİMİZ İHMALLER VAR”

Süreç içerisinde tespit edilen aksaklık ve ihmallerin arkasında durulmayacağını kaydeden Büyükgümüş, bürokrasi ve siyasetteki sorumluların hesap vereceğini belirterek şöyle devam etti: “Gerek sermaye piyasaları bakımından gerek diğer kamu kurum ve kurulları tarafından alınması gereken tedbirler yahut birtakım süreç içerisinde tespit ettiğimiz ihmaller var. Bunların da sonuna kadar gidip burada sorumlu kişi kimse gerekli şekilde hem idari hem hukuki olarak cezalandırılmasına dönük bir süreç takip ediyoruz. Kendi içimizde bu yanlışa kimin düştüğü ortaya çıktığında biz de burada meselesinin sonuna kadar üzerine gidiyoruz”

“GEREKLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR”

Parti disiplini ve siyasi ahlak açısından atılan radikal adımlara dikkat çeken Büyükgümüş, fon meselesine adı karışan veya ihmali görülen isimlerin unvanına bakılmaksızın bünyeden atıldığını söyledi. Büyükgümüş, “Bu süreçte bir genel başkan yardımcımızla tamamen bağımız kopmuş durumda. Gerek görevleri gerek üyeliği itibarıyla partimizle herhangi bir bağı yok. Dün yine eski bir milletvekilimizin bu yanlışa düştüğüne dönük yargının tespitleri oldu ve gerekli soruşturmalar da devam ediyor” diye konuştu.

“ESAS OLAN NEREDE BİR YANLIŞA DÜŞEN VARSA BUNUN ÜZERİNE GİTMEKTİR”

Gönül bağlarının zedelenmemesi adına yanlışa düşenlerin kimliğine bakılmayacağını ifade eden Teşkilat Başkanı Büyükgümüş, partinin kararlı duruşunu şu sözlerle ifade etti: “Bir siyasi hareketin içerisinde böyle yanlışa düşenlerin olması bize gönül veren milletimizin gönlünü sıkıştırıyor, bunun farkındayız. Ama burada esas olan nerede bir yanlışa düşen varsa bunun üzerine gitmektir. Bunun içerisine kim düşmüşse; bürokrasiden, siyasetten, rütbesi, konumu, mevkii ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Böyle açık bir iradeyle süreci hem idari boyutuyla hem hukuki boyutuyla hem siyasi boyutuyla takip ediyoruz”