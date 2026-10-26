Fon soruşturmasında gözaltına alınan Nusret Altınbaş tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün polise teslim olan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nusret Altınbaş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Altınbaş’ın tutuklanmasına karar verdi.