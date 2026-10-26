İstanbul Bayrampaşa'da yol çöktü; mahsur kalanlar var
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol çöktü; mahsur kalanlar var.
İstanbul Bayrampaşa’da yürütülen bir çalışma sırasında iddiaya göre yol henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR
Çökme sonucu göçük altında kalan kişilerin olduğu öğrenilirken, ekipler zamanla yarışarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.