Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararları duyurdu

Binlerce öğrencinin merakla beklediği üniversitelerin ne zaman açılacağına dair detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından yapılacak açıklama ile netleşti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası eğitime ara verilmişti. 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin beklenen duyuru geldi. İşte YÖK'ten yapılan yeni açıklama...

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak edilirken Yükseköğretim Kurulu'nun sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunulmuştu.

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek

YÖK'ten yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin Anadolu Ajansı’na saat 14.00’da açıklama yapacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kamuoyunun merakla beklediği açıklama geldi. Kameraların karşısına geçen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Özvar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'deki açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yüksek öğretim öğrencisinin 377 bini söz konusu 11 ilde kayıtlıdır. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrenim öğrencisinin yüzde 9'una ev sahipliği yapmaktadır. Deprem bölgesinde ikametli olup başka illerde eğitim alan yaklaşık 250 bin öğrencimiz vardır. Türkiye'deki öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır.

18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personeli bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız da bulunmakta. Birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve personelimiz mevcuttur.

Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak bütün üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik, veriler toplamaya başladık. Depremde hayatını kaybeden öğrenci, öğretim elemanı ve/veya idari personeli olan üniversitelerimizin sayısı toplam neredeyse üniversitelerimiz kadardır. Deprem kayıplar bakımından bütün üniversitelerimizin neredeyse tamamında etkili olmuştur.

11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı görüldü. Çok az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Tüm illerde çoğu binamız kullanılabilir durumda, hâlen afetzedelere hizmet sunmakta.

"Üniversitelerimize çok kritik roller düşmekte"

Bundan sonraki süreçte, yani iyileşme sürecinde üniversitelerimize çok kritik roller düşmekte. Kurulumuz tarafından birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bütün çabamız eğitim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanması.

Ön lisans, lisans ve lisans üstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alındı.

Alınan kararlar nisan başı itibarıyla yeniden gözden geçirilecektir.

Hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecektir

20.02.2023'ten itibaren başlatılabilmesine...

Eğitimlerine yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeliği uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine;

Eşleştirilen üniversiteler;

Kahramanmaraş Sütçü İmam - Gazi Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal - Erciyes Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi - Atatürk Üniversitesi

Hatay M. Kemal Üniversitesi - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Özel öğrencilik için alınan kararlar

Özel öğrencilik konusunda da bazı kolaylıklar getirmeyi planlıyoruz. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde 1. derecede yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine, kendilerinden ayrıca eğitim ücreti talep edilmemesine karar verilmiştir.

Kayıt dondurma nasıl olacak?

Kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıklar getirildi. Yüksek öğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yüksek öğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Depremden etkilenen illerde 1. derecede yakını vefat eden veya konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine ertelemelerini, kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir.

Öğrenim ücreti konusunda da vakıf üniversitelerde okuyan öğrencilerle alakalı da bir karar tavsiyemiz var. Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızın depremden etkilenen illerde 1. derecede yakını vefat eden veya konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine ertelemelerini, kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir.

Final, bütünleme ve tek ders sınavları nasıl olacak?

Güz dönemi sınavlarına katılamayan öğrencilerle ilgili de karar aldık. 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders sınavlarıyla yeterlik veya test sınavı olup katılamayanlar için ilgili yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.

İmkanların elverişli hale gelmesi durumunda yüz yüze eğitim olanakları da değerlendirilecektir."