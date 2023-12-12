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Dünya Üniversitedeki özgürlüğe bakın! Parayı bastıran rektörü atıyor
Dünya

Üniversitedeki özgürlüğe bakın! Parayı bastıran rektörü atıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:59:00 - 2023-12-12 21:08:37
Üniversitedeki özgürlüğe bakın! Parayı bastıran rektörü atıyor

Avrupa'daki üniversitelerde özgürlük olduğu iddia edilirken, parayı bastıranın rektör seçiminde etkin olduğu gün yüzüne çıktı. Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, üniversitenin mezunları ve bağışçılarının yanı sıra politikacılar tarafından da istifa etmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda, kampüsteki Yahudi düşmanlığı iddialarına ilişkin açıklamalarında ifade özgürlüğünü savunmasının ardından istifaya zorlanırken, üniversitenin bazı öğretim üyeleri Gay'i destekleyen dilekçe imzaladı.

Mezunlar ve siyasetçilerden baskı

The New York Times’ın haberine göre, ABD Kongresine çağrılan Rektör Gay, Harvard Üniversitesinin mezunları ve bağışçılarının yanı sıra politikacılar tarafından da istifa etmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

Yahudi fonu milyarderi Bill Ackman, Salı günü Temsilciler Meclisi'nde kampüsteki Yahudi karşıtlığı ile ilgili bir oturumda verdikleri ifadelerden duyduğu tiksintiyi gerekçe göstererek Harvard, MIT ve Pennsylvania Üniversitesi rektörlerini "utanç içinde istifa etmeye" çağırdı.

Siyahi rektöre 'beyaz karşıtı' suçlaması

Bunun ardından Yahudi fon yöneticisi Bill Ackman, siyahi olan Harvard Başkanı Claudine Gay'e ikinci bir açık mektup yazdı.

Ackman, Harvard'ın “Beyaz karşıtı” militanca gündeminin, okuldaki Yahudi karşıtı duyguların yükselişinin temel nedeni olduğunu söyledi.
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Rektöre intihal yalanı

Üniversitenin ilk siyahi rektörü olan Claudine Gay, Pazar günü, siyahi siyasetçilerin başarısı üzerine 1997 yılında yazdığı doktora tezi için başka akademisyenlerden cümleler almakla suçlandı.

Gazeteci Christopher Rufo, Harvard'ın intihal karşıtı politikasını açıkça ihlal ederek, çalışmasında atıfta bulunduğu akademisyenlerin neredeyse birebir cümlelerini içeren tezinin bölümlerini yayınladı.

Rufo, rektör Gay’in, tez çalışmasında Gary King’ten intihal yaptığını öne sürdü. ncak öğrencilik zamanında Claudine Gay’e danışmanlık yapan Gary King, söz konusu iddiaları yalanladı.

Rektöre destek için 500’den fazla imza

Harvard Üniversitesinin 500'den fazla öğretim üyesi, Gay'e destek için bir araya gelerek "Harvard'ın akademik özgürlüğüyle çelişen siyasi baskılara karşı mümkün olan en güçlü şekilde direnme" çağrısında bulunan dilekçe imzaladı.

Gay'in kariyerine nihai olarak karar verecek Harvard Üniversitesi Başkanı ve Üyelerinden oluşan kurul bugün toplanacak.

Yahudi aileler çocuklara okul baskısı yapabilir

Tartışmalar devam ederken İngiliz gazeteci Nick Cohen, konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yahudi kökenli ancak ateist olduğunu açıklayan Cohen, kendisinin de Oxford mezunu olduğunu belirterek üniversitelerin Yahudilere bakış açılarının değişebileceğini ve ailelerin çocukları için “O üniversite yerine buna git” diyerek baskı yapmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

İfade özgürlüğü savunulmuştu

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill, Harvard Rektörü Claudine Gay ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth üniversite kampüsünde Yahudi kaşıtı olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için çağrılmıştı.

Üç rektör de saatler boyunca ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

3 rektör, komisyondaki ifadelerinin ardından yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, eleştirilerin ve baskıların ardından dün istifa etmişti.

Kaynak: Odatv

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