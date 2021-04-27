Üniversitede doğdu, 2.5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Girişim, Türkiye’nin ilk doğal kolajen ve protein cipsi PACHA markasının üreticisi konumunda. Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası desteğiyle kurulan Guru Sağlıklı Gıda, patentli ürünleriyle öne çıkıyor. Girişimin ilk yatırımcıları Galata Business Angels’dan Umur Özal, Arya Kadın Yatırım Platformu’ndan Işılay Ilgın Ceylanlı ve Rıza Kadılar ile bireysel melek yatırımcılar Bedia Erden, Mehmet Uslu, Murat Tortopoğlu ve Mustafa Ülker oldu.

Büyümemiz hızlanacak

2020 yılında IWEC Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü’nün de sahibi olan Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Guru Sağlıklı Gıda Kurucusu Dr. Aslı Zuluğ, şöyle dedi: “Büyümemizde hızlanacağımız bir döneme giriyoruz. Sağlık veren gıdaların aynı zamanda lezzetli de olabileceğini savunan bir şirket olarak, yeni ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturmak için gün sayıyoruz. Bu yolculukta başından itibaren yanımızda olan Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişim Fabrikası’na ve tabii ki üniversitenin girişim yolculuğu vizyonu ile Sayın Hüsnü Özyeğin’e teşekkürü borç biliriz.”

Yeni ürünler geliyor

Guru Sağlıklı Gıda, yatırım turunun tamamlanmasının ardından ilkbaharı yeni ürünlerle karşılamaya hazırlanıyor. Sağlık veren, lezzetli ve temiz içerikli, inovatif fonksiyonel gıdalar üretmek vizyonuna sıkı sıkıya tutunan şirketin 2021-2022 yol haritasında başta ABD olmak üzere yurtdışı pazarlara açılmak bulunuyor