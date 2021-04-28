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Eğitim Üniversite yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Üniversite yüz yüze sınavı nasıl yapılacak?
Eğitim

Üniversite yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Üniversite yüz yüze sınavı nasıl yapılacak?

Üniversite sınavı ertelendi mi son dakika haberi: Üniversitelerde uygulamalı eğitimin yüz yüze yapılıyordu. Artan korona vakaları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısı sonrası 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek olan tam kapanma sürecine geçildiği açıklandı. Tam kapanma sürecinde üniversitelerdeki uygulamalı yüz yüze dersler ile yine üniversite yüz yüze sınavların durumu merak ediliyordu. YÖK’ten hem üniversite yüz yüze eğitim hem de yüz yüze sınavlara ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki üniversite yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Üniversite yüz yüze sınavı nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:15:00 - 2021-04-28 13:20:46
Üniversite yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Üniversite yüz yüze sınavı nasıl yapılacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin Koronavirüs nedeniyle geçeceği tam kapanma öncesinde üniversitelere gönderdiği yazı ile, 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitime ve sınavlara ara verilmesini istedi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma süreci kapsamında üniversitelerden yüz yüze eğitime ara verilmesi gerektiğini açıkladı.

YÖK, son olarak üniversiteler için uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar vermişti. 

Alınan son kararlar şöyle olmuştu:

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilir.

2. Teorik eğitimler, Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlilikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması önerilir.

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacak.

4.Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrenciler kayıtlarını dondurma hakkından yararlandırılacak.

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde yoğunlaşarak, rehberlik hizmetlerine ağırlık verilecek.

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