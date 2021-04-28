Üniversite yüz yüze eğitime ara mı verildi? Üniversite yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi: Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Tam kapanma günlerinde üniversitelerde yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği, üniversitelerdeki yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde yüz yüze sınav ile yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Peki Üniversite yüz yüze eğitime ara mı verildi? Üniversite yüz yüze sınavları ne zaman yapılacak?
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesini istedi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesini istedi.
YÖK'ten gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."