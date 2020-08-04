Üniversite sınavı bu sene koronavirüs gölgesinde geçti. Sınav 27-28 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde yapıldı. 27 Temmuz’da ise sonuçlar açıklandı. Şimdi gözler tercih dönemine çevrildi. İşte, detaylar.

Üniversite tercihleri ne zaman? | YKS tercihleri başladı mı?

Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği merak ediliyor. Üniversite tercihleri 6 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin “osym.gov.tr” internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar üniversiteye nasıl yerleşecek?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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