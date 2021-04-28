Yükseköğretim Kurumu tarafından üniversite sınavları için son dakika açıklaması geldi. Pandemi dolasıyla peş peşe ertelenen sınavlar dolasıyla gözler üniversite sınav tarihine çevrildi. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler sınav tarihlerini sorgularken gözler üniversite sınavları ertelendi mi?

Üniversite sınavları ertelendi mi?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren üniversite sınavları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son olarak pandemi dolasıyla sınavlar peş peşe ertelenirken üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak sorusuna yanıt aranıyordu. Konuya yönelik YÖK 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verileceğini duyurarak, eğitime uzaktan devam edilmesine yüz yüze sınavların da ertelenmesini ya da online yapılmasını istediği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.