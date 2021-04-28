TYT, AYT ve YDT şeklinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı haziran ayında yapılacaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı nedeniyle birçok sınav için ertelenme kararı alındı. Bunun üzerine birçok öğrenci üniversite sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, Üniversite sınavı ertelenecek mi? Üniversite sınavları ne zaman?

Üniversite sınavı ertelenecek mi?

Kabine toplantısının ardından alınan tedbirler üzerine tüm sınavlar için ertelenme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.'' ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından YKS sınavına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Üniversite sınavları ne zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran tarihinde, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YÖK üniversitelere yazılı açıklama gönderdi

YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıda 29 Nisan tarihi saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs tarihi saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde uzaktan eğitime geçilmesini, sınavların ertelenmesi veya çevrimiçi yapılmasını istedi.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.