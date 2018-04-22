Umutlanan BAE muhalefete gaz verdi! "Aday olursa Erdoğan'ı hezimete uğratır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim ilan etmesinin ardından dünyadan da mesajlar gelmeye devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminde de parmağı bulunan ABD'nin Ortadoğu karakolu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye düşmanlığını her ortamda gösteren BAE, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde kazanmaması' için umutlanırken muhalefete akıl verdi.

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"ERDOĞAN'A GÜCÜ YETER"

BAE'li gazeteci Abdulkhaleq Abdullah, komik bir iddiada bulunarak Abdullah Gül'ün oy oranının yüzde 48,5 olduğunu öne sürdü. Bu komik iddiaya kaynak göstermeyen BAE'li gazeteci, muhalefete akıl vererek aday olması halinde 'Erdoğan'ı hezimete uğratacağı' gazını verdi.

BAE'li gazeteci Abdulkhaleq Abdullah sosyal medaya hesabından, "Son kamuoyu araştırması: 67 yaşındaki Abdullah Gül'ün popülerliği yüzde 48,5'e ulaşıyor. Haziran ayındaki seçimlerde aday olursa Erdoğan'ı hezimete uğratmaya gücü yeter." yorumunda bulundu.

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İşte o yorum:

NURULLAH ALPAY / yeniakit.com.tr

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