Umre yapılıyor mu? Umre ziyareti açık mı? Bu sene hac olacak mı?

Korona nedeniyle iki yıldır hac yapılamıyor. Hac hakkı elde edenler bu sene hac olup olmayacağını da sorgulamaya başlandı. Korona salgınında ülkeler kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırırken, Arabistan'dan gelecek ume ve hac açıklaması ise kutsal topraklara gitmek isteyenleri de bir hayli heyecanlandırıyor.

Arabistan'da kısıtlamalar kalktı mı?

Suudi Arabistan'a seyahat edecek yolcuların önceden negatif olan PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğunun da kaldırıldığı aktarılan açıklamada, ülkeye gelenler için karantina uygulamasının da iptal edildiği kaydedildi.

Afrika ülkeleri dahil Suudi Arabistan'a doğrudan girişlerin de önünün açıldığı bildirildi. Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından 27 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan bildiride; Suudi Arabistan'da bir doz aşı olmuş olan kişilerin, 3 günlük kurumsal karantina şartıyla tüm ülkelerden doğrudan Suudi Arabistan'a seyahat edebileceği duyurulmuştu

Umre ziyaretleri yapılıyor mu?

Türkiye’den umreye ziyaret var mı? Umre ziyareti şartları neler? Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi. Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.