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Dünya Umman'da depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi
Dünya

Umman'da depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi

Umman'ın başkenti Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına yoğun katılım sağlandı. Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, toplanan yaklaşık 4,5 ton yardımın ilk bölümünün bu gece THY aracılığıyla yola çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 21:58:00 -
Umman'da depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi

Umman'ın başkenti Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına yoğun katılım sağlandı.

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında depremin ilk gününden bu yana Ummanlılar ve Umman'da ikamet eden Türkler ile farklı milletlerden vatandaşların yoğun bir katılımla büyükelçiliğe yardım ulaştırdığını ifade etti.

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinden etkilenenlerin desteklenmesi için sürdürülen çabalara katkıda bulunan herkese teşekkür eden Hekimoğlu, toplanan yaklaşık 4,5 ton yardımın ilk bölümünün bu gece THY aracılığıyla yola çıkacağını belirtti.

Büyükelçi Hekimoğlu, bağışçılardan sağlanan nakdi yardımların olduğunu ve bunların AFAD ile Türk Kızılay'a ulaştırılacağını kaydetti.

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