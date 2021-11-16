Ümit Milliler Danimarka engeline takıldı
2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21 Futbol Takımımız Alanya'da Danimarka ile karşılaştı. Mücadeleyi Danimarka 2-1'lik skorla kazandı.
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milliler, 5. maçında Danimarka ile karşılaştı. Karşılaşmayı Danimarka 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Danimarka, Jesper Lindström ile 1-0 öne geçti.
Danimarka, 21. dakikada bu kez Mohammed Daramy ile farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda Milliler, 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile farkı 1'e indirdi.
İlerleyen dakikalarda Türkiye fırsatlar yakalasa da istediği golü bulamadı ve müsabaka Danimarka'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Milliler, grupta 4 puanda kalırken, Danimarka ise 9 puana yükseldi.