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Spor Ümit Milli Takım'ın otobüsü yolda kaldı! TFF'den açıklama
Spor

Ümit Milli Takım'ın otobüsü yolda kaldı! TFF'den açıklama

Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takım maça giderken otobüsün arıza yapması sebebi ile stadyuma gidemedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 22:12:00 -
Ümit Milli Takım'ın otobüsü yolda kaldı! TFF'den açıklama

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım yolda kaldı.

Milli Takımlar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada maç saatinin değişebileceği belirtildi. Mücadele normal şartlarda TSİ 22.00'de başlayacaktı.

"Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."

TFF'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Müsabakanın delegesi ve hakemleri ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda karşılaşmanın 22.30'da başlaması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

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