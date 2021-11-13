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Spor Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?
Spor

Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Türkiye deplasmanda Belçika ile karşılaştı. Ay-yıldızlı takımımız, Belçika Futbol Federasyonu'nun tahsis ettiği otobüsün bozulması sebebiyle maça yetişemedi. Peki, Ümit Milli maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:46:00 -
Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Ümit Milli takımımız deplasmanda Belçika'ya konuk oldu. Mücadele öncesinde ise milli takım talihsiz bir olay yaşadı. Ümit Millileri taşıyan otobüs arızalandı ve futbolcular maça geç kaldı. Peki, ümit Milli maçı oynandı mı?

Ümit Milli maçı ne oldu? Ümit Milli-Belçika maçı oynandı mı?

Saat 22.00'de başlaması gereken mücadele 22.30'da başladı. Ay-yıldızlılar Den Dreef Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti. Belçika'nın gollerini 51.dakikada Michel-Ange Balikwisha ve 90+5.dakikada penaltıdan Van Der Brempt kaydetti. Ümit Milli Takımımızda Ali Kaan Güneren 90+4.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Grubumuzun diğer maçında İskoçya Kazakistan'ı 2-1 yendi. Ümit Milli Takımımız 16 Kasım Salı günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

 

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