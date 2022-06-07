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Spor Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta 7 karşılaşmayla sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 03:39:00 -
Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasına A, B, C ve D liglerinde 7 maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği maçta Fransa ile Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golü 52. dakikada Adrien Rabiot'tan geldi. Hırvatistan ise beraberliği, 83. dakikada Andrej Kramaric'in penaltından attığı golle yakaladı.

Avusturya-Danimarka maçı, elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg ile öne geçen Danimarka, 67. dakikada Xaver Schlager'in golüne engel olmadı ve maça eşitlik geldi.

Danimarka, Jens Stryger'in 84. dakikada bulduğu gol ile tekrar öne geçti ve maçı da 2-1 kazandı.

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Fransa: 1-1

B Ligi

2. Grup:

İzlanda-Arnavutluk: 1-1

C Ligi

3. Grup:

Slovakya-Kazakistan: 0-1

Belarus-Azerbaycan: 0-0

D Ligi

1. Grup:

Andorra-Moldova: 0-0

Letonya- Lihtenştayn: 1-0

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