Ülkenin cumhurbaşkanı açıkladı: Türk gemisi saldırıya uğradı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, Karadeniz’de tahıl taşıyan sivil gemiye yönelik saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Zelenskıy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye ait olduğunu belirttiği geminin uluslararası sularda 2 Rus silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından vurulduğunu bildirdi.

Geminin mısır taşıdığını ve mürettebatın Azerbaycan ile Hindistan vatandaşlarından oluştuğunu aktaran Zelenskıy, kaptanın hayatını kaybettiğini, bir kişinin akıbetinin ise henüz belirlenemediğini söyledi. Zelenskıy, biri yaralı 11 mürettebatın kurtarıldığını belirterek hayatını kaybeden kaptanın yakınlarına başsağlığı diledi.

“RUSYA, TERÖRÜ TERCİH EDİYOR”

Ukrayna’nın Karadeniz’de gerilimi azaltmak ve güvenliği sağlamak için defalarca somut adımlar önerdiğini hatırlatan Zelenskıy, “Rusya, normal deniz seyrüseferi yerine sürekli olarak terörü ve sivil gemileri batırmayı tercih etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma bir çağrı da yapan Zelenskıy, küresel gıda güvenliğini yeniden tesis etmek için “konuyla ilgili tüm tarafların” Rusya’ya baskı yapması gerektiğini vurguladı.

TAHIL GEMİSİ ROMANYA AÇIKLARINDA BATTI

Ukrayna’nın Odesa (Hocabey) bölgesindeki İzmail (İsmail) Limanı’ndan İtalya’ya giden “Royad Mammadov” adlı yük gemisi, 5 Ekim’de Romanya açıklarında vuruldu.

Romanya merkezli Digi24, Saint Kitts ve Nevis bandıralı geminin Türk sahipli olduğunu aktarmıştı.

Romanya İçişleri Bakanlığı ilk açıklamasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 mürettebatın kurtarıldığını bildirmişti. Romanya Denizcilik Otoritesi ise kurtarılanlardan 3’ünün yaralı olduğunu ve bir denizcinin arandığını duyurmuştu.

Zelenskıy’ın açıklamasındaki can kaybı ve yaralı sayıları, Romanya makamlarının daha önce paylaştığı rakamlardan farklılık gösterdi. İlk haberde geminin karabuğday taşıdığı belirtilirken Zelenskıy yükün mısır olduğunu açıkladı.