Ortadoğu'da askeri gerilim devam ederken İran, füze teknolojisindeki yeni kabiliyetlerini sergiledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, yer altında inşa edilen yeni füze üssünü ziyaret etti.

Aynı anda iki balistik füze ateşleyebiliyor

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, yer altındaki tesiste konuşlandırılan çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma rampaları sergilendi.

Ziyaret sırasında sıvı yakıtlı balistik füzelerin aynı anda ikişer adet fırlatılmasına imkan sağlayan yeni platform da tanıtıldı.

“Bu gücü kullanmaktan çekinmeyeceğiz”

Yeni füze üssünde açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Mecid Musevi, İran lideri Mücteba Hamaney'in emirlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu gücü kullanmaktan ve tehditlerle yüzleşmekten çekinmeyeceğiz.”

Üssün konumu açıklanmadı

İran devlet televizyonunun görüntülerini yayımladığı yeni füze üssünün ülkenin hangi bölgesinde bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İran, son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde Devrim Muhafızları Ordusu için yer altında inşa edilen askeri üsleri ve füze tesislerini kamuoyuna tanıtmaya devam ediyor.

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