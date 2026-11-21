İran yer altındaki yeni füze üssünün kapılarını açtı! “Kullanmaktan çekinmeyeceğiz”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında kurulan yeni füze üssünde aynı anda iki balistik füze ateşleyebilen fırlatma platformunu tanıttı. Üst düzey komutanların ziyaret ettiği tesisten dünyaya mesaj veren Tuğgeneral Mecid Musevi, “Bu gücü kullanmaktan ve tehditlerle yüzleşmekten çekinmeyeceğiz.” dedi.
Ortadoğu'da askeri gerilim devam ederken İran, füze teknolojisindeki yeni kabiliyetlerini sergiledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, yer altında inşa edilen yeni füze üssünü ziyaret etti.
Aynı anda iki balistik füze ateşleyebiliyor
Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, yer altındaki tesiste konuşlandırılan çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma rampaları sergilendi.
Ziyaret sırasında sıvı yakıtlı balistik füzelerin aynı anda ikişer adet fırlatılmasına imkan sağlayan yeni platform da tanıtıldı.
“Bu gücü kullanmaktan çekinmeyeceğiz”
Yeni füze üssünde açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Mecid Musevi, İran lideri Mücteba Hamaney'in emirlerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu gücü kullanmaktan ve tehditlerle yüzleşmekten çekinmeyeceğiz.”
Üssün konumu açıklanmadı
İran devlet televizyonunun görüntülerini yayımladığı yeni füze üssünün ülkenin hangi bölgesinde bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
İran, son yıllarda ülkenin farklı bölgelerinde Devrim Muhafızları Ordusu için yer altında inşa edilen askeri üsleri ve füze tesislerini kamuoyuna tanıtmaya devam ediyor.
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