Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Haberdenizde'de yer alan habere göre, Somalili korsanlar tarafından yaklaşık beş ay önce kaçırılan Sward adlı kuru yük gemisi ve 17 kişilik mürettebatı serbest bırakıldı. Mersin merkezli Alphamoon Shipping’in filosunda bulunan ve Marşal Adaları merkezli Asena Shipping tarafından işletilen gemi, Kenya Ulusal Tahıl ve Ürün Kurulu (NCPB) ile çay kooperatiflerine ulaştırılmak üzere yaklaşık 4bin 500 ton sübvanse edilmiş gübre taşıyordu. Saint Kitts ve Nevis bayraklı gemi, 26 Nisan 2026 tarihinde Somali açıklarında silahlı gruplarca ele geçirilerek Puntland kıyılarına çekilmişti.