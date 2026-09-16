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Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

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Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Somalili korsanların beş ay önce kaçırdığı Türk gemisi uzun bir sürenin ardından kurtarıldı. Gemi başka bir Afrika ülkesi tarafından ele geçirildi.

#1
Foto - Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Haberdenizde'de yer alan habere göre, Somalili korsanlar tarafından yaklaşık beş ay önce kaçırılan Sward adlı kuru yük gemisi ve 17 kişilik mürettebatı serbest bırakıldı. Mersin merkezli Alphamoon Shipping’in filosunda bulunan ve Marşal Adaları merkezli Asena Shipping tarafından işletilen gemi, Kenya Ulusal Tahıl ve Ürün Kurulu (NCPB) ile çay kooperatiflerine ulaştırılmak üzere yaklaşık 4bin 500 ton sübvanse edilmiş gübre taşıyordu. Saint Kitts ve Nevis bayraklı gemi, 26 Nisan 2026 tarihinde Somali açıklarında silahlı gruplarca ele geçirilerek Puntland kıyılarına çekilmişti.

#2
Foto - Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Mombasa Limanı’na gitmekte olan geminin serbest kalması için Kenya’nın – tarımsal tedarik krizi yaşamamak için – yoğun baskı yaptığı öğrenilirken, 15 Suriye ve 2 Hindistan vatandaşından oluşan 17 kişilik mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

#3
Foto - Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Korsanların gemiyi sadece fidye için tutmakla kalmadığı; geniş menzili ve dayanıklılığı sayesinde uluslararası sulardaki diğer teknelere saldırmak amacıyla bir “ana gemi” (mothership) olarak kullandığı öğrenildi. Korsanlar bu süreçte iki İran balıkçı gemisini ele geçirip yerel kabile liderlerinin arabuluculuğuyla gemi başına 20.000 dolar fidye alarak serbest bıraktı.

#4
Foto - Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Sward’ın serbest bırakılması, Puntland’ın Garacad liman kasabası yakınlarında ödenen 200 bin dolarlık fidyenin ardından gerçekleşti. Parayı alan korsanlar küçük botlarla kıyıya çıkarak kendilerini bekleyen araçlarla iç kesimlere kaçtı. Devir teslim sırasında gemide veya mürettebatta herhangi bir zarar meydana gelmedi.

#5
Foto - Türk gemisi beş ay önce sonra ele geçirildi: Bakın hangi ülke kurtardı

Ambarlarda yaklaşık beş ay boyunca bekleyen 4.500 ton gübrenin yapısının bozulup bozulmadığını belirlemek amacıyla Mombasa Limanı’na yanaşmadan önce deniz elverişliliği denetimi, legal izinler ve laboratuvar kalite analizleri gerçekleştirilecek. Testlerin ardından ürünlerin NCPB depolarına ve çiftçilere dağıtımı planlanıyor.

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