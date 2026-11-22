Park yeri tartışması nedeniyle namaz için camiye gelen bir vatandaşın boğazına sarılarak darbeden ve cami imamına da küfür eden şahıs emniyete götürüldü.

SABAH NAMAZINDA BOĞAZINA SARILIP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay, İzmit'teki tarihi Orhan Camii'nde sabah namazı saatlerinde yaşandı. İddiaya göre namaz kılmak amacıyla camiye gelen vatandaş aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek için beklemek zorunda kalan F.K., araç sahibinin gelmesiyle birlikte öfkeye kapılarak vatandaşın boğazına sarıldı ve hakaretler yağdırdı. Vatandaşın özür dilemesine aldırış etmeyen saldırgan, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditler savurdu.

DUBALARI FIRLATTI, İMAMA KÜFRETTİ

Öfkesi dinmeyen F.K., çevredeki dubaları yere fırlattıktan sonra olay yerindeki cami imamına da küfür etti. Cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen skandal görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli F.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.