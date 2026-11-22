Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın 600 sortilik test ve eğitim sürecini geride bırakarak göreve başlaması, Katar merkezli Al Araby TV'de geniş yer buldu. Yayında, Türkiye'nin insansız hava araçları alanında yeni bir seviyeye geçtiği belirtildi.

"F-16 GİBİ UÇAKLARIN POTANSİYEL RAKİBİ OLMA YOLUNDA"

Kanalda, son yıllarda Bayraktar ve Akıncı insansız hava araçlarının savaş alanlarında elde ettiği başarılar hatırlatıldı. Türk İHA'larının artık savaş alanları üzerinde uçarak kritik görevleri yerine getirmekle yetinmediği aktarılan yayında şu değerlendirme yapıldı: "Şimdi hava muharebelerine de giriyor ve F-16 gibi geleneksel savaş uçaklarının, hatta diğer muharip uçakların potansiyel rakibi olma yolunda ilerliyor."

DÜNYADA BİR İLK: 3 KIZILELMA ENVANTERDE

Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatla Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke unvanını kazandı. Baykar'ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğunun en büyük hayali olarak öne çıkan KIZILELMA, teslimatın ardından aktif göreve geçti.

Programda, Baykar'ın üç KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğine ilişkin açıklaması ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sözleri de ekrana taşındı. Bayraktar'ın teslimat gününü tarihi bir gün olarak nitelendirdiği, Türk havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ve KIZILELMA'nın dünyada fiilen hizmete giren ilk insansız savaş uçağı olduğunu söylediği aktarıldı.

PİLOT YERDE, UÇAK GÖKYÜZÜNDE

Yayında, insansız savaş uçağı kavramının ne anlama geldiği ve KIZILELMA'yı diğer sistemlerden ayıran özellikler de anlatıldı. Geleneksel askeri uçakların, kara ve deniz hedeflerini bombalayan bombardıman uçakları ile hava hedefleriyle çatışıp bu hedefleri önleyebilen savaş uçakları şeklinde ayrıldığı hatırlatıldı.

Askeri insansız hava araçlarının ortaya çıktıkları dönemden beri genellikle küçük ve nispeten yavaş araçlar olarak tanındığına dikkat çekilen yayında, KIZILELMA'nın bir hava muharebe uçağı olarak sınıflandırıldığı kaydedildi. Uçağın çalışma prensibi şu sözlerle anlatıldı: "Başka bir ifadeyle Kızılelma, geleneksel savaş uçaklarının yaptığı gibi hava hedefleriyle çatışabiliyor. Ancak bunu kendisini yönlendiren bir pilot olmadan gerçekleştiriyor. Yani pilot, yerdeki kontrol merkezinde bulunurken uçak gökyüzünde düşman hedefleriyle çatışabiliyor."

"BİZİM YERİMİZE KIZILELMA SAVAŞACAK"

Programın son bölümünde, KIZILELMA'nın envantere girişine ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Mahmud adlı kullanıcı, "Kızılelma'nın envantere girmesi, Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli ve niteliksel bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Bu gelişme, insansız sistemlere verilebilecek görevlerin kapsamını genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülaziz adlı kullanıcı ise "Yeni Türk insansız savaş uçağının geleceği konusunda son derece umutluyum. Büyük bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle modern hava muharebesi anlayışında köklü bir değişim yaratılmasında önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

İsmail adlı kullanıcı, "Türkiye doğru yolda. Artık biz Türkler savaşmayacağız, bizim yerimize Kızılelma savaşacak. Mantıklı." yorumunu yaptı. Musa adlı kullanıcı da "Türkiye bu şekilde ilerlemeye devam ederse yeni dünya düzeninin şekillendirilmesinde mutlaka başlıca rollerden birini üstlenecektir." dedi.