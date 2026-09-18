Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi
Son dönemde büyük gerilimlerin yaşandığı Somali'de sıcak bir gelişme yaşandı. Ülkede ilerleyen Türk gemisinden kötü haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde büyük gerilimlerin yaşandığı Somali'de sıcak bir gelişme yaşandı. Ülkede ilerleyen Türk gemisinden kötü haber geldi.
Haberdenizde'de yer alan habere göre Jacuar adlı genel kargo gemisinin Somali açıklarında su aldıktan sonra karaya oturduğu doğrulandı.
Somali Limanlar ve Denizcilik Ulaştırma Bakanlığı, makine dairesinden su alan Jacuar adlı genel kargo gemisinin karaya oturduğunu doğrulayarak, 18 mürettebatın durumunun ise iyi olduğunu duyurdu.
Mersin merkezli Brothers Maritime filosunda bulunan ve yine Mersin merkezli Sonar Shipping tarafından yönetilen geminin olay meydana geldiğinde Mozambik Nacala Limanı’ndan Mısır Adabiye Limanı’na seyir halinde olduğu bildirildi.
7.007,73 metrik ton kargo taşıdığını belirtilen geminin mürettebatının Hindistan, Suriye ve Mısır vatandaşlarından oluştuğu ifade edildi.
100,.64 metre uzunluğa ve 18.8 metre genişliğe sahip, 8.556 dwt’lik geminin kurtarılma çalışmalarına başlandığın bildiren bakanlık, geminin tam konumunu ise açıklamadı.
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