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Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

Son dönemde büyük gerilimlerin yaşandığı Somali'de sıcak bir gelişme yaşandı. Ülkede ilerleyen Türk gemisinden kötü haber geldi.

#1
Foto - Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

Haberdenizde'de yer alan habere göre Jacuar adlı genel kargo gemisinin Somali açıklarında su aldıktan sonra karaya oturduğu doğrulandı.

#2
Foto - Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

Somali Limanlar ve Denizcilik Ulaştırma Bakanlığı, makine dairesinden su alan Jacuar adlı genel kargo gemisinin karaya oturduğunu doğrulayarak, 18 mürettebatın durumunun ise iyi olduğunu duyurdu.

#3
Foto - Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

Mersin merkezli Brothers Maritime filosunda bulunan ve yine Mersin merkezli Sonar Shipping tarafından yönetilen geminin olay meydana geldiğinde Mozambik Nacala Limanı’ndan Mısır Adabiye Limanı’na seyir halinde olduğu bildirildi.

#4
Foto - Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

7.007,73 metrik ton kargo taşıdığını belirtilen geminin mürettebatının Hindistan, Suriye ve Mısır vatandaşlarından oluştuğu ifade edildi.

#5
Foto - Büyük gerilimin yaşandığı Somali'de ilerleyen Türk gemisiyle ilgili şok gelişme: Kötü haber geldi

100,.64 metre uzunluğa ve 18.8 metre genişliğe sahip, 8.556 dwt’lik geminin kurtarılma çalışmalarına başlandığın bildiren bakanlık, geminin tam konumunu ise açıklamadı.

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