Çaykur Rizespor'a kaybeden Amedspor'a asıl şok Diagne'den!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çaykur Rizespor'a kendi evinde mağlup olan Amedspor'dan teknik direktör Besnik Hasi, "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum." açıklamasını yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi, mücadeleyi değerlendirdi.
Hasi, Diagne'nin kadroda yer almamasına yönelik soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."