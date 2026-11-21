Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi, mücadeleyi değerlendirdi.

Hasi, Diagne'nin kadroda yer almamasına yönelik soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir."