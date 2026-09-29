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Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

Türk gemisi Karadeniz'de insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Saldırıda can kayıplarının olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

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#1
Foto - Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

Türk sahipli Aroyat adlı geminin Novorossiysk Limanı yakınlarında saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırının ardından geminin kıç kısmında yangın çıktı. Gemide yedisi Mısırlı, altı Suriyeli ve üç Türk olmak üzere 16 mürettebat bulunduğu belirtildi. Mürettebat arasında ölümlerin olduğu bildirildi.

#2
Foto - Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

İstanbul merkezli Aroyat Management filosunda bulunan ve yine İstanbul merkezli Kiva Marine tarafından işletilen Aroyat adlı kuru yük gemisi Novorossiysk Limanı yakınında Ukrayna tarafından drone saldırısına uğradı.

#3
Foto - Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

Gemide 2. mühendis olarak görev yapan Erkan Nika’dan ise haber alınamadığı öğrenildi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi Erizon Nika, “Kendisi kurtarılan mürettebat arasında yer almıyordu. Şu anda nerede olduğu veya sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Rusya’da bir yerde olma ihtimali de bulunuyor. Görenlerden, duyanlardan yardım istiyoruz” dedi.

#4
Foto - Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

Geminin römorkörle yedeklenerek İstanbul’a getirileceğini belirten Nika, “Gemi 36 saat içinde İstanbul’a ulaştığında yeniden kapsamlı bir arama ve kurtarma çalışması yapılması planlanıyor. En büyük beklentimiz, kardeşimin öncelikli olarak aranması ve geminin tüm bölümlerinin titizlikle kontrol edilmesidir. Kardeşimin bulunacağına dair umudumuzu koruyoruz” dedi.

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Yorumlar

M B

Keşke çatışma bölgesine gitmeseler!

Emekli

Bu kaçıncı gibi hkumet seyretmeye devam etsin dunya lideri nerde yerli ve milli olan pkk puclerini af etmekle mi meşgul seçimde goreceksiniz
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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