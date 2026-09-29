Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu

Gemide 2. mühendis olarak görev yapan Erkan Nika’dan ise haber alınamadığı öğrenildi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi Erizon Nika, “Kendisi kurtarılan mürettebat arasında yer almıyordu. Şu anda nerede olduğu veya sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Rusya’da bir yerde olma ihtimali de bulunuyor. Görenlerden, duyanlardan yardım istiyoruz” dedi.