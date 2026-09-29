Belalarını arıyorlar: Türk gemisi vuruldu
Türk gemisi Karadeniz'de insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Saldırıda can kayıplarının olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk gemisi Karadeniz'de insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Saldırıda can kayıplarının olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...
Türk sahipli Aroyat adlı geminin Novorossiysk Limanı yakınlarında saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırının ardından geminin kıç kısmında yangın çıktı. Gemide yedisi Mısırlı, altı Suriyeli ve üç Türk olmak üzere 16 mürettebat bulunduğu belirtildi. Mürettebat arasında ölümlerin olduğu bildirildi.
İstanbul merkezli Aroyat Management filosunda bulunan ve yine İstanbul merkezli Kiva Marine tarafından işletilen Aroyat adlı kuru yük gemisi Novorossiysk Limanı yakınında Ukrayna tarafından drone saldırısına uğradı.
Gemide 2. mühendis olarak görev yapan Erkan Nika’dan ise haber alınamadığı öğrenildi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan kardeşi Erizon Nika, “Kendisi kurtarılan mürettebat arasında yer almıyordu. Şu anda nerede olduğu veya sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmuyor. Rusya’da bir yerde olma ihtimali de bulunuyor. Görenlerden, duyanlardan yardım istiyoruz” dedi.
Geminin römorkörle yedeklenerek İstanbul’a getirileceğini belirten Nika, “Gemi 36 saat içinde İstanbul’a ulaştığında yeniden kapsamlı bir arama ve kurtarma çalışması yapılması planlanıyor. En büyük beklentimiz, kardeşimin öncelikli olarak aranması ve geminin tüm bölümlerinin titizlikle kontrol edilmesidir. Kardeşimin bulunacağına dair umudumuzu koruyoruz” dedi.
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