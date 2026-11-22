Cadde ve sokaklar göle döndü! O ilimizde sağanak hayatı felç etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman’da etkili olan sağanak yağış, kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu.
Batman’da etkili olan sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler hızlarını düşürerek yollarına devam etmeye çalıştı. Sürücüler, bu noktalardan geçerken zor anlar yaşadı.