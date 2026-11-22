DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyetin çantasında İzleme Komisyonu'nun olduğu değerlendiriliyor.

KURTULMUŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde "Önümüzdeki en kısa içerisinde komisyon çalışmalarına başlayacak. Artık son merhaleye geçiyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi terörsüz bölgenin kurulması için çok önemli adım olacak. Bu adımların bir parçası da İzleme Komisyonu'nun kurulmasıdır" demişti.

Bilindiği üzere PKK/KCK'nın kendini feshedip silah bırakma sürecini takip etmek için İzleme Komisyonu oluşturulması Çerçeve Yasa ile hükme bağlanmıştı.

İmralı'daki görüşmenin içeriğine ve süresine ilişkin açıklamanın heyetin adadan dönüşünün ardından yapılması bekleniyor.

İMRALI'YA SON ZİYARET 13 EYLÜL’DEYDİ

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'na son ziyaretini 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirmişti. Söz konusu ziyaret, TBMM'den geçen "çerçeve yasa" düzenlemesinin ardından yapılan ilk temas olma özelliğini taşıyordu.

SAHADAN GELEN SON DURUM NEDİR?

PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason isimli 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibarıyla boşalttı.

PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki ana geçiş güzergahı olan Karaçok Dağı çevresindeki kamplar tamamen tasfiye edildi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda teröristlerin tahliye ettiği 10 örgüt kampından 5'ine Irak ordusu, 5'ine ise Peşmerge birimleri yerleşti.

Güvenlik kaynakları, 1998 yılında kurulan Mahmur Kampı'nın çevresine polis kontrol noktaları kurulduğunu ve kamp içindeki terör hareketliliğinin tamamen sınırlandırıldığını duyurdu.

Irak'ın Sincar bölgesinde PKK/YBŞ'li 2 bin örgüt üyesi Irak güvenlik güçlerine entegre oldu. Sincar'daki güvenlik yapılanması Irak merkezi hükümetinin kontrolüne geçeceği belirtildi.