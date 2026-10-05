Türk gemisine saldırı: Maalesef ölüler var
Karadeniz'de gerilim devam ediyor. Bölgeden geçiş yapan gemilere yönelik saldırılar artarken son olarak bir Türk gemisi vuruldu. Saldırı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karadeniz'de gerilim devam ediyor. Bölgeden geçiş yapan gemilere yönelik saldırılar artarken son olarak bir Türk gemisi vuruldu. Saldırı sonrası çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.
Denizhaber'de yer alan habere göre, krayna’nın İzmail Limanı’ndan İtalya’ya seyir alan Türk kuru yük gemisi ROYAD MAMMADOV, İHA saldırısıyla vuruldu.
Romanya makamları, Karadeniz’de Royad Mammadov adlı genel kargo gemisinin insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğunu ve Romanya kıyılarının yaklaşık 20 deniz mili açığında yangın çıktığını açıkladı. Dron saldırısına uğradığı ileri sürülen gemi battı. Gemideki 11 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cenazesine ulaşıldı.
Ukrayna’nın İzmail Limanı’ndan İtalya’nın Ravenna Limanı’na gitmek üzere hareket eden Türkiye sahipli Royad Mammadov adlı yük gemisinde, Romanya açıklarında yangın çıktı. Romanya basını, tahıl taşıyan geminin Pescaru platformu yakınlarında drone saldırısına uğradığını ileri sürdü.
Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği’ne göre, yangının ardından gemi battı. Arama kurtarma ekipleri 11 kişiyi kurtarırken, 2 kişinin cenazesine ulaştı.
Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı’ndan İtalya’ya buğday taşıdığı öğrenildi. İstanbul merkezli Spring Marine’e ait gemi, MG Shipping tarafından işletiliyor.
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