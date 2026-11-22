Gece yarısı ilginç hırsızlık! Maskeyi taktı, çöp bidonlarını alıp kayıplara karıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde yüzü maskeli bir kişi, iş yerlerinin önünde bulunan çöp bidonlarını alarak uzaklaştı. Şüphelinin bidonları götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Olay, Nusaybin ilçesinde Mitanni Kültür Merkezi’nin karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde yüzü maskeli bir kişi, iş yerlerinin önünde sigara izmaritlerinin atılması için kullanılan çöp bidonlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Şahsın çöp bidonlarını götürdüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maskeli kişinin bidonları alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü.