Ülkemizde okumaya en çok Azerbaycanlı öğrenci geldi

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

İkamet izinleri ile yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların sayısı 1 milyon 406 bini geçerken, yabancı uyruklu aile bireylerine tanınan kısa dönem ikamet izni rakamı 96 bin olarak kayıtlara geçti. Aile ikamet izni ile kalanların çoğunluğunu ise 12 bin 642 kişi ile Azerbaycan uyruklu vatandaşlar oluşturuyor. 2. sırada 7 bin 828 kişi ile Özbekistan ve onu 6 bin 910 kişiyle Rusya ve 6 bin 722 kişi ile Ukrayna uyruklu vatandaşlar izliyor. Ülkemizde okumak için bulunan yabancı uyruklu vatandaş sayısı da 128 bin 500 olarak kayıtlardaki yerini alırken, bunların da çoğunluğunu Azerbaycan uyruklu öğrenciler oluşturuyor. 16 bin 826 Azerbaycan uyruklu öğrenci ülkemizde öğrenci ikamet izni ile yaşarken, 2. sırayı 10 bin 873’le İran, 3. sırayı 8 bin 862 ile Türkmenistan 4. sırayı da Irak uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Kısa dönem ikamet izini ile ülkemizde bulunan yabancıların sayısı ise 1 milyon 17 bin kişi. Bunların çoğunluğunu da 138 bin 567 kişi ile Irak uyruklu vatandaşlar oluşturuyor.