Ülkeme küsmemi Akit engelledi! Gurbetçi babadan teşekkür

Resul Ekrem Şahan Ankara

Söylemez, “Türkiye’de yaşadığım nafaka zulmünü anlatmak için bir türlü muhatap bulamadım. Sesimin duyulması için burada açlık grevi başlattım ama sağlık sorunlarım nedeniyle 12’nci gününde sonlandırmak zorunda kaldım. İşsiz olduğum halde Türkiye’de 2 bin 700 TL nafakaya hükmettiler. Ödeyemediğim için ülkeme döndüğüm an cezaevine atılacağım. Benim durumumda olanların bu yaşadıkları zulmü gündeme getiren Akit Medya’dan Allah razı olsun. Milli meseleler için ciddi bir mücadele ediyor, insanların ülkesine küsmesini engelliyorsunuz” dedi.