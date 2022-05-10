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Yerel Ülkeme küsmemi Akit engelledi! Gurbetçi babadan teşekkür
Yerel

Ülkeme küsmemi Akit engelledi! Gurbetçi babadan teşekkür

Elazığ’da 15 yıllık eşi ile 3 yılı aşkındır boşanma aşamasında olan, bu süre zarfında çocuklarını sadece 2 kez icra yoluyla görebilen İsviçre’de yaşayan gurbetçi baba Tahir Söylemez, Lozan’da başlattığı açlık grevini 12’nci gününde sonlandırmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 10:30:00 -
Ülkeme küsmemi Akit engelledi! Gurbetçi babadan teşekkür

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Söylemez, “Türkiye’de yaşadığım nafaka zulmünü anlatmak için bir türlü muhatap bulamadım. Sesimin duyulması için burada açlık grevi başlattım ama sağlık sorunlarım nedeniyle 12’nci gününde sonlandırmak zorunda kaldım. İşsiz olduğum halde Türkiye’de 2 bin 700 TL nafakaya hükmettiler. Ödeyemediğim için ülkeme döndüğüm an cezaevine atılacağım. Benim durumumda olanların bu yaşadıkları zulmü gündeme getiren Akit Medya’dan Allah razı olsun. Milli meseleler için ciddi bir mücadele ediyor, insanların ülkesine küsmesini engelliyorsunuz” dedi.

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