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Ülke şokta! 7 çocuk yanarak can verdi

Meksika'da dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir mahallede bulunan evde çıkan yangında, 7 çocuğun öldüğü bildirildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
Ülke şokta! 7 çocuk yanarak can verdi

Meksika'nın başkenti Meksiko'da dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir mahalledeki evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti.

Meksiko savcılığından yapılan açıklamada, Iztapalapa Mahallesi'nde ahşap evde çıkan yangında beşi 10 yaşından küçük 7 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ebeveynlerinin işe gittiği ve yangın sırasında çocukların evde yalnız olduklarının sanıldığı kaydedildi.

Yetkililer, yangının evin civarında ısınmak için yakılan ateşten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:34
  1. Meksika
  2. Meksiko
  3. yangın
  4. 7 çocuk öldü

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