Ülke genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen ve polis ve jandarmadan çok sayıda personelin yer aldığı bugünkü uygulamada, huzur ve güven ortamının devamı için okulların yakınındaki şüpheli kişi ve araçlar, parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satılan iş yerleri, kahvehaneler, av bayileri, internet kafeler ve oyun salonları kontrol edildi.

Ekipler, girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yaparken, çalışanların da kimlik bilgilerini sorguladı. Şüpheli kişilerin üzerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

Ekiplerin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı uygulamalarda, insansız hava aracı drone da kullanıldı.