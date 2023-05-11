Ukrayna'ya 250 km menzilli Storm Shadow ilk füze İngiltere'den! Fırtına Gölge'ler sahaya iniyor

Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Kiev'e Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzeleri bağışladıklarını doğrularken, bunu "Ukrayna'ya, Rusya'nın devam eden vahşetine karşı kendini savunması için en iyi şansı veriyor, egemen topraklarına dayanan Rus kuvvetlerini geri püskürtme imkanı sağlıyor" diye gerekçelendirdi.

'ABD bu kararımızı inanılmaz derecede destekledi'

Avam Kamarası'nda konuşan Savunma Bakanı Wallace, "Storm Shadow kullanımı, bağışlanması veya hediye edilmesi konusunda, Britanya'nın bunu yapma kararını ABD inanılmaz derecede destekledi" dedi.

Sputnik'e göre, Avam Kamarası'nda konuşan Savunma Bakanı Wallace, "Storm Shadow kullanımı, bağışlanması veya hediye edilmesi konusunda, Britanya'nın bunu yapma kararını ABD inanılmaz derecede destekledi" dedi. Bu arada BBC füzelerin en az 250 km (155 mil) menzile sahip olduğunu bildirdi.

Böylece Britanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik eden ilk ülke oldu.

Storm Shadow havadan atılan seyir füzelerinin 250 kilometreyi geçen menzili, Batı ülkelerinin bugüne dek Kiev'e teslim ettiği diğer tüm silahlarınkinden fazla. Yani Rusya kuvvetlerinin Ukrayna özel harekatı sonucu kontrol ettiği bölgelere ulaşma kabiliyetine sahip.

Britanya ile Fransa tarafından ortaklaşa geliştirilen füzeye İngilizler 'Storm Shadow', Fransızlar 'SCALP' diyor.

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ABD'den 150 km menzilli GLSDB teslimatı

ABD'nin şubat ayı başlarında söz verdiği uzun menzilli GLSDB roketlerini Ukrayna'ya teslim ettiğine işaret eden haberler de gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin GLSDB vurduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

Boeing'in ürettiği 150 km menzilli, GPS güdümlü Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB), HIMARS ve M270 MLRS gibi çok namlulu roketatar sistemleri tarafından fırlatılabiliyor.

Batı medyasında Ukrayna'nın karşı saldırısı için 'kritik önemde' diye sunulan GLSDB'nin önhatların çok gerisindeki Rus mevzilerini tehdit edebileceği iddia ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bugün BBC'de yayımlanan röportajda, karşı saldırı için hâlâ zamana ihtiyaçları olduğunu söylerken daha fazla silah istediğini belli etti:

"Zihinsel olarak hazırız... Ekipman açısından, henüz her şey gelmedi.(Sahip olduklarımızla) devam edebilir ve başarılı olabiliriz. Ancak çok sayıda insan kaybederiz. Bence bu kabul edilemez. O yüzden beklememiz gerekiyor. Hâlâ biraz fazladan zamana ihtiyacımız var."

Londra'dan Kiev'e geçen yıl 2.3 milyar sterlinlik askeri yardım

Bugüne dek Ukrayna'ya 4.6 milyar sterlin değerinde askeri yardım sözü veren Britanya, 2022'de Kiev'e 2.3 milyar sterlinlik askeri yardım teslim etti ve 2023'te de ABD'den sonra en çok yardımı yapan ikinci ülke olmaya devam edeceğini belirtti.

Özellikle tanksavar füzeleri, topçu silahları, hava savunma sistemleri, zırhlı savaş araçları teslim eden Britanya, Challenger tankları tedariki için Ukrayna askerlerini eğitimden de geçirdi.