Rusya'dan flaş karar! Rusya’da Google’a dikkat çeken milyonlarca dolar para cezası, Gerekçesi ise bakın ne!

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (yaklaşık 40 bin dolar) para cezası verdi. Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.

RUSYA’DA GOOGLE’A 3 MİLYON RUBLE PARA CEZASI VERİLDİ

YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.

İlginizi çekebilir→ ABD'de dev şirketler borsada düşüşle açıldı! Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO