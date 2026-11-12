Ali Karahasanoğlu Saadet Partisi'ne sordu: Bu kiri nasıl temizleyeceksiniz?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Milli Gazete'nin “Bu canavarı elimizle büyüttük” manşetini değerlendirdi.

Milli Gazete'nin ismini açıklamadığı bir AK Partiliye dayandırdığı açıklamaları eleştiren Karahasanoğlu, fon soruşturmasında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve yolsuzluk iddialarının üzerine gidildiğini belirtti.

“CHP İLE YAPTIĞIMIZ İTTİFAKIN KİRİNİ ÇIKARAMAYIZ”

Karahasanoğlu, söz konusu manşette adı verilmeyen AK Partiliyi araştırırken Saadet Partili olduğunu belirttiği bir kişiyle görüştüğünü aktardı.

Yazarın aktardığına göre, ismi açıklanmayan kişi, partisinin CHP ile kurduğu ittifakı şu sözlerle eleştirdi:

“Saadet Partisi olarak 1000 yıl, her gün yüzer defa yıkansak fuhuşçu belediye başkanlarının bulunduğu bir parti ile yaptığımız ittifakın kirini çıkaramayız.”

“AYASOFYA'YI AÇAN PARTİYE SIRTIMIZI DÖNDÜK”

Karahasanoğlu, görüştüğü kişinin Ayasofya'nın ibadete açılması ve başörtüsü yasağının kaldırılması gibi gelişmeleri hatırlatarak Saadet Partisi'nin siyasi tercihlerini sorguladığını belirtti.

Söz konusu kişinin, “Ayasofya’yı açan bir siyasi partiye” sırt çevrildiğini ifade ettiğini aktaran Karahasanoğlu, Saadet Partisi'nin CHP ile ittifakını eleştiren açıklamalara geniş yer verdi.

ERBAKAN VE HASAN DAMAR'I HATIRLATTI

Yazıda, Milli Görüş hareketinin geçmişine de değinildi.

Karahasanoğlu, görüştüğü kişinin Necmettin Erbakan döneminde yaşanan parti kapatma davalarını hatırlattığını, Saadet Partisi'nin daha sonra CHP ile ittifak yapmasını eleştirdiğini aktardı.

Hasan Damar'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin de görüşmede gündeme geldiğini belirtti.

“ERZİNCAN'DA SARIGÜL'E OY VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM”

Karahasanoğlu, yazısının sonunda görüştüğü kişinin Erzincanlı olduğunu öğrendiğini ve 2023 seçimlerinde Mustafa Sarıgül'e oy verilmesine yönelik pişmanlığını dile getirdiğini aktardı.

İsmi açıklanmayan kişinin, Saadet Partisi'nin CHP ile yaptığı seçim iş birliğine tepki göstererek şu ifadeleri kullandığını belirtti:

“Pişmanım.. Pişmanım. Binlrce defa pişmanım.. Keşke bu utancı yaşamasaydım..”

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>