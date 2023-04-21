Ukrayna'dan Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Ramazan Bayramı mesajları yayımladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki Müslümanları Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Ramazan ayının Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sırasında ikinci kez tamamlandığına işaret eden Zelenskiy, "Kutsal Ramazan Bayramı bambaşka koşulları hak ediyor. Uğruna çabaladığımız barışı, peşinden koştuğumuz zaferi hak ediyor." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalı ve tüm Müslümanlara huzurlu bayram dileyerek, Türkçe "Ramazan Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun." dedi.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya aracılığıyla yayınladığı mesajında, Ukrayna'daki tüm Müslümanların bayramını kutladı.

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"Ramazan ayına zafer ayı dendiğine" işaret eden Zalujnıy, "Rusya'ya karşı zafer gününün bir an önce gelmesi için her şeyi birlikte yapıyoruz." ifadesini kullandı. Zalujnıy, Ukrayna silahlı kuvvetlerinde görev yapan Müslüman askerlere, sağlık görevlilerine ve gönüllülere Ukrayna'yı savundukları için teşekkür etti.