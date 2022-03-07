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Dünya Ukrayna'dan bin 113 Nijerya vatandaşı tahliye edildi
Dünya

Ukrayna'dan bin 113 Nijerya vatandaşı tahliye edildi

Nijerya hükümeti, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan bin 113 vatandaşını tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 02:02:00 -
Ukrayna'dan bin 113 Nijerya vatandaşı tahliye edildi

Nijerya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan 1113 vatandaşını tahliye etti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Mustapha Habib, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahliye edilen Nijerya vatandaşlarından dördüncü grubun başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Havalimanı'na ulaştığını söyledi.

Ukrayna'dan bin 113 kişi tahliye edildi

Habib, ülkeye gelen bu grubun 306 kişinin olduğunu kaydederek, böylece gelen vatandaşlarının sayısının 1113 olduğunu aktardı.

Ukrayna'da yaklaşık 5 bin Nijerya vatandaşının bulunduğunu ve bunların tahliyesi için hükümetin 8,5 milyon dolar fon ayırılmıştı.

Nijerya vatandaşların bazıları Romanya, Polonya ve Macaristan'a geçmişti.

 

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