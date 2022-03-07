Ukrayna’da Türkler rehin mi alındı?

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, düzenlediği basın toplantısında, “Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor" dedi. 70 Türk Mariupol'da esir: Ukrayna'nın Mariupol kendinte Ukraynalıların rehin tuttuğu, 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan vatandaşı 88 kişinin olduğunu belirten kullandı. Mizintsev, diğer rehinelerle ilgili şu bilgiye paylaştı: "Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya vatandaşı olmak üzere 257 kişi var.

Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan vatandaşı olmak üzere bin 140 kişi var." Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev’in bu iddiası Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmadı.

Bakan Çavuşoğlu tahliyelere ilişkin açıklama yapmıştı.