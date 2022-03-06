Ukrayna, Zaporijya santralini geri aldı
Üç gece önce Rus askerlerinin baskınla ele geçirdiği Avrupa’nın en büyük nükler santrali Zaporijya Nükleer Santrali yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne girdi.
Ruslar santrali ele geçirirken çıkan yangının tüm dünyayı paniğe sevkettiği Zaporijya, 24 saat geçmeden yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne girdi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko, dün sabah “Ukrayna birlikleri Zaporijya nükleer santralinin kontrolünü geri aldı” açıklamasını yaptı.
Medyaya yansıyan görüntülerde gece baskını yapıp santrali Ruslardan geri alan Ukrayna askerlerinin tesisleri bastığı görüldü. Ukrayna basınına göre Rusların büyük kayıplar verdiği ancak santrali elinde tutamadığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer, iki gün önce Zaporijya nükleer santralinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.
Rusya’nın Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’yı hedef almasıyla çatışma yaşanmıştı. Çatışma sonrası santralde çıkan yangın, büyük endişeye yol açmıştı. Bu saldırı 1986 yılında Çernobil’de yaşanan faciayı hatırlatmıştı.