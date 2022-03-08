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Dünya Ukrayna-Rusya savaşında beklenmeyen gelişme
Dünya

Ukrayna-Rusya savaşında beklenmeyen gelişme

Ukrayna savaşında Rusya’nın en büyük destekçisi Belarus, istifa heberiyle çalkalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 01:16:00 -
Ukrayna-Rusya savaşında beklenmeyen gelişme

Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Viktor Gulevich, istifasını açıklayarak hem ülkesini hem de dünyayı şaşkına çevirdi. Adı yaptırım listelerine de girmiş olan Gulevich, Rus işgalini destekleyemeyeceğini açıklayan bir istifa mektubunu üstlerine ileterek görevinden ayrıldı.

Yaptırım listesine alınmıştı

Belarus ordusunun işgale yardım ettiğini iddia eden İngiltere bir grup üst rütbeli Belarus subayını ve devlet görevlisini yaptırım listesine almıştı. Viktor Gulevich’in isminin de bu listede yer aldığı biliniyor.

Belarus ordusunun Genel Kurmay Başkanı da olan Tümgeneral Viktor Gulevich, ordudaki askerlerin rus işgalinde yer almayı reddettiklerini söyleyerek Belarus’un tek bir tabur bile oluşturamadığını itiraf etti.

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