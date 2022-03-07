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Dünya Son dakika haberi: Ukrayna Rus gemisini vurdu!
Dünya

Son dakika haberi: Ukrayna Rus gemisini vurdu!

Odessa bölgesini savunan Ukrayna Donanma Kuvvetleri Rus gemisini vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 16:06:00 - 2022-03-07 16:12:30
Son dakika haberi: Ukrayna Rus gemisini vurdu!

Rusya, Ukrayna son dakika haberi

Ukrayna, Karadeniz’de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa’nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Bratçuk, “Bir düşman gemisi daha eksildi” ifadesini kullandı. 

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Kaynak:TRT

 

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