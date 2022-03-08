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Dünya Ukrayna Putin'e teklif yaptı: Hiçbir şeyden korkmuyorsa...
Dünya

Ukrayna Putin'e teklif yaptı: Hiçbir şeyden korkmuyorsa...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 01:58:00 -
Ukrayna Putin'e teklif yaptı: Hiçbir şeyden korkmuyorsa...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.

"Ukrayna ile Putin'in doğrudan konuşmasını istiyoruz"

Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, "Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım." değerlendirmesinde bulundu.

 

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