Ukrayna ordusu görüntüleri paylaştı! Rus ordusuna yakıt ikmali yapan konvoy imha edildi
Ukrayna ordusu, imha ettiği Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna yakıt ikmali yapan konvoydaki araçları imha etti.
Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait konvoyları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusuna yakıt ikmali sağlayan konvoy, Çernihiv bölgesinde yer alan Pryluky’da Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.
Kullanılamaz hale geldi
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, konvoydaki araçların tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.