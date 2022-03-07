  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna bilançoyu duyurdu! İşte öldürülen Rus askeri sayısı
Dünya

Ukrayna bilançoyu duyurdu! İşte öldürülen Rus askeri sayısı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğünü ve Rus ordusuna ait 290 tank, ve 999’dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 16:18:00 -
Ukrayna bilançoyu duyurdu! İşte öldürülen Rus askeri sayısı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Rusya 24 Şubat’ta saldırı başlattığı Ukrayna’da ağır kayıplar veriyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank, ve 999’dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu.

Çok sayıda mühimmat kullanılamaz hale geldi

Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay