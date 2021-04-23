Ufuk Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Nisan ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ufuk Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?